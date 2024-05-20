مقاومان يتنافسان على زرع عبوة متفجرة داخل دبابة إسرائيلية في غزة

العالم _ فلسطين

ويظهر الفيديو عملية مشتركة بين "كتائب القسام" و"سرايا القدس" لاستهداف دبابتي ميركافاه بقذائف مضادة للدروع، وعبوة العمل الفدائي وسط مخيم جباليا شمال القطاع.

وقال أحد المقاومين مخاطبا آخر كان يهم بالتوجه نحو الدبابة لزراعة العبوة المتفجرة بداخلها " سيبها سيب"، ليرد عليه رفيقه "هذي إلي"، وتابع الآخر "بالله سيب، بالله عليك"، ليرد عليه رفيقه مجددا "حلفتك بالله سيب".



ونجح المقاومون بتفجير دبابة الميركافاه، واستهداف أخرى بواسطة قذيفة مضادة للدروع.

وتكبد جيش الاحتلال خسائر فادحة في مخيم جباليا، بعد أيام من اقتحام أطرافه.

في حين قامت طائرات ومدفعية الاحتلال بدك المخيم بغارات مكثفة، ما أسفر عن مجازر وحشية راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.