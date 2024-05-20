تعرف علی الرئيس الايراني بالوكالة بعد استشهاد ابراهيم رئيسي

العالم - ايران

محمد مخبر؛ النائب الأول للرئيس الإيراني ورئيس البلاد بالوكالة بعد حادثة تحطم مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي واستشهاده مع رفاقه خلال تأديتهم لمهمة رسمية.

ولد محمد مخبر عام الف وتسعمئة وخمسة وخمسين بمدينة دزفول الواقعة في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران. دخل عالم السياسة خلال السنوات الأولى لانتصار الثورة الإسلامية.

عيّن خلال الحرب المفروضة على إيران رئيساً للمركز الصحي التابع لحرس الثورة الإسلامية في مدينة دزفول، وشغل هذا المنصب طوال فترة الحرب.

وبعد انتهاء الحرب، تقلّد منصب الرئيس التنفيذي لشركة دزفول للاتصالات ونائب الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات محافظة خوزستان، ثمّ شغل منصب الرئيس التنفيذي لهذه الشركة كما عين محافظاً لخوزستان.

في عام الفين وسبعة، عيّنه قائد الثورة الإسلامية رئيساً لهيئة تنفيذ أوامر الامام الخميني رضوان الله تعالى عليه.

أسّس مخبر معهد بركات للمعرفة الذي كان له دور مهم في البلاد خلال فترة أزمة وباء كوفيد - تسعة عشر، حيث أنتج المعهد لقاح 'إيران بركت'.

وبعد فوز الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشْرة عام الفين وواحد وعشرين، تم اختيار محمد مخبر ليشغل منصب النائب الأول للرئيس.

وبحسب الدستور الايراني فإنّ المادة الحادية والثلاثين بعد المائة تنص على أنّه في حال توفّي الرئيس أو تم عزله أو استقال أو غاب أو مرض لمدة تزيد عن شهرين فإنّ النائب الأول للرئيس يتولّى المنصب بعد موافقة قائد الثورة الاسلامية. ويتم إعطاؤه الصلاحيات الرئاسية حتى يقوم المجلس المشكّل من رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول للرئيس باتخاذ الترتيبات اللازمة لانتخاب رئيس جديد خلال مدة أقصاها خمسون يوماً.