المدينة المنورة.. حزن الزوار الايرانيين علی استشهاد الرئيس رئيسي

العالم - مراسلون

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا؛ الخبر کان قصيراً ولكن في الوقت نفسه کان مؤلماً.

جميع الايرانيين في الحرم النبوي الشريف أعربوا عن بالغ حزنهم وأسفهم لاستشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما، سائلين الله عزّوجل الرحمة لهم.

وقال أحد الحجاج الايرانيين لقناة العالم:"فقدنا شخصاً خدم الشعب الإيراني لسنوات عديدة. رجل عظيم استشهد في خدمة إيران والإيرانيين. تباركت شهادتك أيها الرجل العظيم".

وقال أحد الزوار:"كان الرئيس رئيسي عوناً للمحرومين، کان يسافر إلى المدن المختلفة لحل مشاكل الشعب الايراني وکان يحاول حلها".

يقول حميد، القادم من مشهد المقدسة الى المدينة المنورة إنّ الشهادة كانت هدية سماوية من الله عزّوجل للرئيس الايراني ابراهيم رئيسي".

وقال محمد:"لقد فقدت إيران شخصاً كان مصدر فخر للأمة، وسيداً كان يهتم بشعوب العالم المضطهدة، شهدنا ولمسنا في الاشهر الماضية دعم إيران للشعب الفلسطيني المضطهد بفضل قيادة الشهيد رئيسي".

في المدينة المنورة، يتذكر جميع الحجاج الايرانيين، الرئيس الإيراني كشخص متفان يهتم بالمضطهدين في العالم، وشخص كرّس حياته لشرف وفخر إيران وشعبها. وأخيراً نال الشهادة كما كان يتمنّى.

نال الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي درجة الشهادة بعد سنوات من النضال في خدمة الشعب الايراني وکان أحد الداعمين الرئيسيين للمظلومين في العالم.