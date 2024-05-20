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رئيس الفيفا يعزي بإستشهاد الرئيس الإيراني

رئيس الفيفا يعزي بإستشهاد الرئيس الإيراني
الإثنين ٢٠ مايو ٢٠٢٤ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو عن اسفه لاستشهاد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي في حادث سقوط مروحية امس الاحد.

العالم _ ايران

وكتب إنفانتينو في حسابه الشخصي على منصة انستقرام:

"انه امر مؤسف انني علمت بالوفاة المأساوي للرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي.

لقد كان لدينا لقاء في نيويورك العام الماضي، ناقشنا فيه كيفية ترويج كرة القدم في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

اقدم التعازي الصادقة للشعب في الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا الوقت العصيب".

هذا واستشهد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي ومرافقيه أمس الاحد اثر تحطم مروحيتهم في مرتفعات آذربايجان الشرقية .

وكانت مروحية رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي قد تعرضت لحادث ما ادى لتحطمها واستشهاده وجمع مرافقيه، عقب مشاركته في مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" وفي طريق العودة إلى تبريز.

واقلت المروحية بالإضافة إلى الرئيس رئيسي، وزير الخارجية امير حسين عبداللهيان وممثل الولي الفقيه في محافظة آذربيجان الشرقية السید محمد علي آل‌ هاشم وحاكم المحافظة مالک رحمتی إلى جانب مرافقين والطيار.

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