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"المقاومة في العراق" تعلن استهداف "أم الرشراش" بطائرتين مسيرتين

الإثنين ٢٠ مايو ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" مساء يوم الاثنين أنها استهدفت هدفا حيويا في مدينة إيلات الإسرائيلية "أم الرشراش"، بالطيران المسير.

العالم-العراق

وقالت في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في غزة وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء الاثنين 20 مايو 2024 هدفا حيويا في ايلات "أم الرشراش" بواسطة طائرتين مسيرتين".

وقالت في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في غزة وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء الاثنين 20 مايو 2024 هدفا حيويا في ايلات "أم الرشراش" بواسطة طائرتين مسيرتين".

وأكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيانها أنها مستمرة في عملياتها.

وفجر الأحد، أعلنت "المقاومة في العراق" أن مقاتليها استهدفوا بواسطة الطيران المسير هدفا حيويا في مدينة إيلات (أم الرشراش) جنوب الاراضي المحتلة.

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