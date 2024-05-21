دور آية الله رئيسي وأمير عبداللهيان كان بارزا في تطوير العلاقات

العالم - ايران

ووصف رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، دور آية الله رئيسي وحسين أميرعبد اللهيان في توسيع العلاقات بين البلدين بأنه كان بارزا، وأعرب عن أمله في مواصلة هذا المسار من خلال الجهود المتبادلة والتعاون بين البلدين في كافة المجالات.

من جانبه أعرب القائم بأعمال الخارجية الايرانية علي باقري، في هذا الاتصال الهاتفي، عن شكره لأمير وحكومة قطر على رسالة التعزية والمواساة، واعتبر الدور الفعال للشهيد رئيسي والشهيد أمير عبد اللهيان في توطيد العلاقات الثنائية وتقوية اواصر الصداقة بين البلدين بانه لا ينسى، معربا عن امله أن تشهد العلاقات بين إيران وقطر المزيد من التقدم.

يذكر انه بعد انتهاء مراسم تدشين سد "قيز قلعة سي" على نهر ارس الحدودي المشترك بين ايران وجمهورية اذربيجان والتي جرت بحضور الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي ونظيره الاذربيجاني الهام علييف ظهر الاحد، توجه آية الله رئيسي والوفد المرافق له بثلاث مروحيات الى مدينة تبريز لتدشين مشروع لتحسين جودة انتاج مصفاة تبريز، الا ان المروحية التي كانت تقل رئيس الجمهورية تحطمت بسبب الظروف الجوية السيئة والضباب الكثيف في منطقة ورزقان بمحافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران.

وبسبب وعورة المنطقة والضباب الكثيف استمرت عمليات البحث والانقاذ حتى تم العثور على حطام المروحية صباح الاثنين.

وكانت المروحية تقل ايضا حجة الإسلام سيد محمد علي آل هاشم ممثل الولي الفقيه وإمام الجمعة في تبريز، وحسين أميرعبد اللهيان وزير الخارجية، ومالك رحمتي محافظ أذربيجان الشرقية، والعميد سيد مهدي موسوي قائد وحدة حماية رئيس الجمهورية، والعقيد طيار سيد طاهر مصطفوي، والعقيد طيار محسن دريانوش، والرائد المهندس بهروز قديمي.