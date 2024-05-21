تفاصيل تشييع جثامين آية الله رئيسي ورفاقه في طهران وتبريز وقم

العالم - ايران

واعلن رئيس لجنة تشييع الشهداء "محسن منصوري" انه بسبب مراسم تشييع جثامين رئيس الجمهورية ورفاقه يكون يوم الاربعاء عطلة رسمية في انحاء البلاد.

واضاف: ستقام مراسم تشييع جثامين رئيس الجمهورية ورفاقه صباح غد الثلاثاء في مدينة تبريز وبعد ظهره في مدينة قم، كما ستقام ليل الثلاثاء مراسم توديع جثامين الشهداء في مصلى العاصمة طهران، وستنطلق صباح الأربعاء مراسم التشييع من جامعة طهران إلى ساحة آزادي( الحرية ) بالعاصمة طهران.

وتابع: هناك مراسم ستقام عصر الاربعاء بحضور ضيوف ووفود أجنبية في طهران.

واختتم قائلا: ستقام صباح الخميس مراسم التشييع في خراسان الجنوبية وفي مساء هذا اليوم ستقام مراسم دفن جثمان آية الله رئيسي في حرم الإمام الرضا عليه السلام.