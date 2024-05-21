فيديو خاص: تفاصيل مراسم تشييع ودفن جثمان الرئيس الإيراني الشهيد

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسل العالم في تبريز، إن التجهيزات تجري على قدم وساق بمعيت المسؤولين في المحافظة وحرس الثورة الإسلامية. وأضاف، أن توافد الشعب الإيراني من كافة محافظة أذربيجان الشرقية إلى مدينة تبريز من أجل حضور مراسم تشيع جثمان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشهيد إبراهيم رئيسي ورفاقه.

وأشار مراسل العالم إلى أن جثامين رئيس الجمهورية ورفاقه بعد اقامتها في مدينة تبريز بعد اقامة مراسم التشيع في تبريز اليوم الثلاثاء ستنقل إلى مدينة قم، كما ستقام ليل الثلاثاء مراسم توديع جثامين الشهداء في مصلى العاصمة طهران، وستنطلق صباح الأربعاء مراسم التشييع من جامعة طهران إلى ساحة آزادي( الحرية ) بالعاصمة طهران. وستقام صباح الخميس مراسم التشييع في خراسان الجنوبية.

هذا واستشهد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان وجميع ركاب المروحية التي كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد.

وبعد مرور أكثر من 12 ساعة على سقوط مروحية المسؤولين الإيرانيين في منطقة وعرة قرب الحدود مع جمهورية أذربيجان، عثرت فرق الإنقاذ الراجلة على حطام المروحية في ظل ظروف جوية صعبة وضباب كثيف عرقل عمليات الإنقاذ.

وكانت المروحية التي سقطت هي واحدة من ثلاثة عائدة من مراسم تدشين سد مشترك بين ايران وجمهورية أذربيجان أقيمت برعاية الرئيس الإيراني الفقيد ابراهيم رئيسي ونظيره الأذربيجاني الهام علييف.