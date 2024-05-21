قائد الثورة الاسلامية: مجلس الخبراء مظهر من مظاهر الديمقراطية الإسلامية

العالم - ايران

واعتبر قائد الثورة الإسلامیة، في رسالة بمناسبة افتتاح الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة، أن هذا المجلس هو مظهر من مظاهر الديمقراطية الإسلامية.

وأشار إلى التدبیر الذكي للمعرفة القرآنية والإسلامية في خلق اتجاه مشترك بين "الشرع والعقل" و"الغيب والشهود" داعیا الضمائر المستيقظة في جميع أنحاء العالم إلى الانتباه إلى الحقائق المريرة للأنظمة المناهضة للدين والمتجنبة للدین التفکیر في خطة الحكم الإسلامي الشاملة والمستقرة والجذابة وفتاحة العقد ومثيرة للاعجاب.

كما كرّم قائد الثورة الإسلامية في هذه الرسالة ذكرى رئیس الجمهوریة آیة الله السید ابراهیم رئیسي وإمام الجمعة في تبريز حجة الإسلام السيد "محمد علي آل هاشم".

وفيما يلي نص رسالة قائد الثورة الإسلامية:

وقال: اليوم، مأساة غزة والإبادة الجماعية الوحشية التي یرتكبها الکیان الصهيوني الغاصب وقتل الآلاف من الرجال والأطفال العزل ، ودعم ومساندة ما يسمى بالحكومات الغربية الليبرالية لهذا الذئب المتعطش للدماء، تكشف معنى الحرية وحقوق الإنسان في الغرب للضمائر المستيقظة.

يتبع..