بمشهد مهيب.. بدء مراسم تشييع جثمان الرئيس الإيراني ورفاقه في تبريز

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسل العالم في طهران "محمد باقر علي" إن مراسم تشييع جثمان الرئيس الإيراني الشهيد ورفاقه ستستمر لأيام، حيث بدأت من اليوم الثلاثاء في مدينة تبريز شمالي شرق إيران ومن ثم ستنقل جثامين الشهداء إلى محافظة قم.

بب.

وأشار مراسل العالم إلى أن موكب جثمان الرئيس الإيراني الشهيد إبراهيم رئيسي ورفاقه سيصل اليوم ليلا إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وأوضح في صبيحة يوم غد الأربعاء ستقام صلاة الجنازة من قبل قائد الثورة الإسلامية على جثامين الشهداء الطاهرة في جامعة طهران، ومن ثم يتوجه موكب جثامين الشهداء إلى ساحة آزادي (الحرية) غرب طهران، ليتوجه بعدها إلى محافظة خراسان الجنوبية، ومن ثم توارى الجثامين في مضجع الامام رضا عليه السلام بمدينة مشهد المقدسة.

هذا واستشهد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان وجميع ركاب المروحية التي كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد.

وبعد مرور أكثر من 12 ساعة على سقوط مروحية المسؤولين الإيرانيين في منطقة وعرة قرب الحدود مع جمهورية أذربيجان، عثرت فرق الإنقاذ الراجلة على حطام المروحية في ظل ظروف جوية صعبة وضباب كثيف عرقل عمليات الإنقاذ.

وكانت المروحية التي سقطت هي واحدة من ثلاثة عائدة من مراسم تدشين سد مشترك بين ايران وجمهورية أذربيجان أقيمت برعاية الرئيس الإيراني الفقيد ابراهيم رئيسي ونظيره الأذربيجاني الهام علييف.