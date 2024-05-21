دول اقليمية منها 3 عربية تعلن الحداد العام على استشهاد السيد رئيسي

العالم - ايران

وقد اعلنت ايران يوم امس الاثنين العزاء العمومي لمدة خمسة ايام فيما اعلنت سوريا العزاء العمومي لثلاثة ايام ولبنان لثللاثة ايام ايضا فيما اعلن العراق العزاء العمومي لمدة يوم واحد، كما اعلنت كل من الهند وتركيا وباكستان العزاء العمومي لمدة يوم واحد.

وقد أعلنت سوريا أمس الإثنين، الحداد الرسمي العام لثلاثة أيام بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه.

ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا): "تشارك الجمهورية العربية السورية الشعب الإيراني الصديق أحزانه بمصابه الجلل بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما إثر حادثٍ أليم أثناء أداء واجب العمل، وتعلن حكومة الجمهورية العربية السورية الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام".

كما أعلن لبنان الحداد لثلاثة أيام على الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان. إذ أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مذكرة تحمل الرقم 2024/18 بإعلان "الحداد الرسمي ثلاثة أيام على وفاة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية إبراهيم رئيسي".

وفي السياق، أعلنت حكومة العراق أمس الاثنين، الحداد العام ليوم واحد باستشهاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، في بيان :"وقوفاً مع الشعب الإيراني الشقيق وقيادته، في هذه الأوقات العصيبة، وتضامناً مع مشاعر الحزن والألم، برحيل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما، في الحادث الأليم، تعلنُ الحكومة العراقية الحداد العام في جميع أنحاء العراق ليوم واحد، غداً (اليوم) الثلاثاء".

وكانت باكستان قد اعلنت في وقت سابق الاثنين، يوم حداد وتنكيس الأعلام.

وكتب رئيس الوزراء شهباز شريف عبر منصة "إكس": "كان من دواعي سرور باكستان أن تستضيف الرئيس رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في زيارة تاريخية قبل أقل من شهر. لقد كانوا أصدقاء جيدين لباكستان. تعلن باكستان يوم حداد وتنكيس أعلام احتراما للرئيس رئيسي ورفاقه وتضامنا مع إيران الشقيقة".

ويوم أمس الاثنين ايضا، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء یوم حداد على استشهاد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيراني ومرافقيهما.

وفي الهند، أصدرت وزارة الخارجية الهندية بيانا أعربت فيه عن تعازيها لإيران حكومة وشعبا، وذكرت أن حكومة نيودلهي أعلنت الحداد العام على الرئيس الإيراني الراحل والوفد المرافق له غدا الثلاثاء في جميع أنحاء البلاد.

وكانت مروحية رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي قد تعرضت لحادث ما ادى لتحطمها واستشهاده وجمع مرافقيه، عقب مشاركته في مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" وفي طريق العودة إلى تبريز.

واقلت المروحية بالإضافة إلى الرئيس رئيسي، وزير الخارجية امير حسين عبداللهيان وممثل الولي الفقيه في محافظة آذربيجان الشرقية السید محمد علي آل‌ هاشم وحاكم المحافظة مالک رحمتی إلى جانب مرافقين والطيار.