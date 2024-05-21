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د.محمود واعظي:

الشعب سيشارك الشهر القادم بعزم أقوى في الانتخابات لاختيار رئيس جديد + فيديو

الثلاثاء ٢١ مايو ٢٠٢٤ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

طهران (العالم) 2024.05.21 – أكد رئيس مكتب الرئيس الإيراني السابق د.محمود واعظي أن المشاركة الشعبية العظيمة من أبناء الشعب الإيراني أثبتت ولائهم، مشددا على أن الشعب سيشارك بعزم أقوى في الشهر القادم في الانتخابات لاختيار رئيس جديد لمواصلة أعمال الحكومة الرئيس الشهيد رئيسي.

العالم خاص بالعالم

وفي حديث هاتفي خاص مع قناة العالم الإخبارية أشار د.محمود واعظي إلى أن أبناء الشعب شاركوا مشاركة وموائمة قلبية عظيمة في مراسم العزاء على استشهاد الرئيس السيد إبراهيم رئيسي والوزير حسين أميرعبداللهيان وأثبتوا بذلك ولائهم للحكومات السابقة والحالية.

ولفت إلى أن: الدستور الإيراني ومن حسن الحظ قد وضع الكثير من الحلول لمثل هذه الأوضاع الطارئة ولسد كل الفجوات التي تحدث.

وأوضح أن الآلية الموجودة في الدستور الإيراني هي التي تؤكد وتعكس مدى تضامن أبناء الشعب فيما بينهم وانتمائهم وقبولهم لكل الإرشادات التي يرشدها قائد الثورة الإسلامية خاصة فيما جاء في بيانه لتقديم العزاء لإبناء الشعب.

وشدد د.محمود واعظي قائلا: "سنكون بعزم أقوى في الشهر القادم نشارك في الانتخابات لنختار رئيسا جديدا لمواصلة أعمال هذه الحكومة."

ونوه أن: الانتخابات التي نترقبها ستكون ردا صارما على أعداء النظام الإسلامي، الذين يتحينون الفرص للإطاحة بالنظام وإلحاق أي سوء به، ونأمل في الطريق المرسوم لنا أن نشهد انتخابات جيدة ونزيل أي قلق.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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