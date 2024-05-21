مطهري للعالم: الشهيد رئيسي زرع ثقة النفس في الشعب الإيراني

العالم - خاص بالعالم

وقال مطهري في حديث مع قناة العالم الإخبارية إن شخصية الشهيد إبراهيم رئيسي كانت لها عدة صفات مميزة جعلته مميزا عن باقي رؤساء الجمهورية.

وأضاف، أن الشهيد رئيسي كان يتمتع بشخصية متواضعة وبسيطة، لذا؛ كان يهتم بحقوق الشعب الإيراني ويهتم بها بشكل مباشر، مشيرا إلى أن كان يذهب في أوساط الشعب الإيراني من أجل أن يستمع لشكاويهم ومشاكلم بشكل مباشر من أجل تلبيتها.

وأشار نائب الرئيس الأسبق للبرلمان الإيراني إلى أن الشهيد رئيسي كان يركز على ان يكون تواصله مع الشعب الإيراني بشكل مباشر لذا قام بزيارة عدة ومتواصلة، كما زرع ثقة النفس في أوساط الشعب الإيراني عبر التركيز على قدرة الشعب على الإنجاز.

قال مطهري إن الرئيس الإيراني الشهيد إبراهيم رئيسي كان يتمتع بشخصية مميزة وفذة حيث كان يفكر بكل العالم الإسلامي وليس فقط بمشاكل الشعب الإيراني.

هذا وشيع الإيرانيون في مدينة تبريز مركز محافظة اذربيجان الشرقية غربي البلاد جثامين شهداء حادث تحطم المروحية الرئاسية في المحافظة.



وشهدت مراسم تشييع جثامين الشهداء الرئيس ابراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان، ورفاقهما مشاركة رسمية وشعبية حاشدة. كما سيتم تشييع جثامين الشهداء عصرا في مدينة قم المقدسة جنوب العاصمة طهران، على أن تشهد طهران مراسم مماثلة غدا الأربعاء بحضور وفود أجنبية عالية المستوى. ومن المقرر أيضا أن تجري الخميس مراسم تشييع وتدفين جثمان الشهيد رئيسي في مدينة مشهد المقدسة.