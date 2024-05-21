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من أجل تقديم التعازي.. السوريون يتوافدون إلى السفارة الإيرانية في دمشق

الثلاثاء ٢١ مايو ٢٠٢٤ - ٠٨:١١ بتوقيت غرينتش

بدأت السفارة الإيرانية في سوريا اليوم الثلاثاء باستقبال التعازي بمناسبة استشهاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق لهما.

العالم - خاص بالعالم

وقالت مراسلة العالم في دمشق إن استقبال التعازي في السفارة الإيرانية ستستمر لمدة يومين. وأضافت، أن الوفود المعزية بدأت بالوصول إلى السفارة الإيرانية لتقديم واجب العزاء إلى السفير الإيراني لدى دمشق، ومن أجل التعبير على تضامنهم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا.

واشارت مراسلة العالم إلى أن الشخصيات الرسمية السورية ستحضر تابعا من أعلى المستويات إلى السفارة الإيرانية، وكذلك قيادات الأحزاب والقيادات العسكرية من أجل تقديم واجب العزاء للسفير الإيراني في استشهاد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أميرعبداللهيان والوفد المرفق لهما.

هذا وشيع الإيرانيون في مدينة تبريز مركز محافظة اذربيجان الشرقية غربي البلاد جثامين شهداء حادث تحطم المروحية الرئاسية في المحافظة.

وشهدت مراسم تشييع جثامين الشهداء الرئيس ابراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان، ورفاقهما مشاركة رسمية وشعبية حاشدة. كما سيتم تشييع جثامين الشهداء عصرا في مدينة قم المقدسة جنوب العاصمة طهران، على أن تشهد طهران مراسم مماثلة غدا الأربعاء بحضور وفود أجنبية عالية المستوى. ومن المقرر أيضا أن تجري الخميس مراسم تشييع وتدفين جثمان الشهيد رئيسي في مدينة مشهد المقدسة.

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