إسلامي للعالم: إنتقلت التقنية النووية في عهد رئيسي إلى مرحلة جديدة

العالم - خاص بالعالم

وفي حديث خاص مع قناة العالم الإخبارية، أضاف إسلامي أن: الشهيد رئيسي كانت دائما له ملاحظات وتأكيدات على الملف النووي، وكان يحثنا على اتخاذ خطوات مؤثرة في هذا المجال، باعتباره ملفا استراتيجيا ومؤثرا في تطور البلاد والعلوم والتقنيات ويعطي إيران مكانة خاصة في المنطقة والعالم وهو نموذج لقوة إيران.

وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى أن: الجمهورية الإسلامية لم تحصل على التطور في المجال النووي بالمجان لأن الكثير من الدول أصبحت عدوة لإيران، لأن إيران اختارت أن تكون مستقلة وتطبق أحكام الله والقرآن، وهذه العدواة تجلت في الكثير من المجالات، منها الحظر والملف النووي.

وأوضح إسلامي أن شخصية الشهيد رئيسي تنامت وتناغمت مع الثورة الإسلامية وخدمتها، وكانت القيم لديها وفق مدرسة الإمام الخميني الراحل (قدس سره الشريف)، مشيرا إلى أن الشهيد رئيسي أخذ هذه القيم بعين الاعتبار وطبقها على أرض الواقع، حيث أوجد بيئة مناسبة من أجل تطوير وأزدهار البلاد في كافة المجلات ومنها مجال التقنية النووية.

وأكد إسلامي أن: التقنية النووية الإيرانية في عهد الشهيد رئيسي تنامت، حيث لم يكن لدى طهران قطاعا للبحوث، في ظل الضغوط الغرلبية من أجل الحد من نشاطها في هذا المجال، لكن بتدبير قائد الثورة الإسلامية وبمساعدة الشهيد رئيسي، إتخذت إيران خطوات جيدة، بحيث وصلت إيران من مرحلة البحوث التقنية إلى مرحلة التصنيع:

وأضاف: رسخنا هذه الصناعة في البلاد ومن ثم تم نشرها وتصديرها إلى الخارج، بحيث أثر هذا الأمر على تحسين حياة الشعب الإيراني وكذلك على المجلات المختلة ومنها على المستوى الاقتصادي.

وأشار إلى أن هذا التوجه كان بدعم الشهيد رئيسي وبدعم حكومته الكبير الذي كان يعمل على تطبيق الوثيقة الاستراتيجية للحكومة التي تمت المصادقة عليها قبل عاما في مجلس الشورى الإسلامي.

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