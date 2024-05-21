القوات اليمنية تعلن اسقاط طائرة أمريكية في أجواء محافظة البيضاء

العالم _ اليمن

وأوضحت القوات المسلحة في بيان، أن قوات الدفاع الجوي، أسقطت طائرة أمريكية من نوع MQ_9 بصاروخ أرض جو محلي الصنع أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة البيضاء.

وأشار البيان إلى أنه سيتم توزيع مشاهد إسقاط الطائرة لاحقاً، لافتاً إلى أن عملية الإسقاط هذه جاءت بعد أيام فقط من إسقاط طائرة أخرى في أجواء محافظة مأرب، ليصل عدد الطائرات التي تم إسقاطها من هذا النوع إلى خمس خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.

وفيما يأتي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: {وَكَانَ حَقًّا عَلَیۡنَا نَصۡرُ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ } صدق الله العظيم

انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا؛ نجحت قوات الدفاع الجوي في القوات المسلحة اليمنية وبعونِ الله تعالى في إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ_9 أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة البيضاء.

وقد تم استهداف الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع، وسيتم توزيع مشاهد الإسقاط لاحقاً بإذن الله.

إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن عملية إسقاط الطائرة جاءت بعد أيام فقط من إسقاط طائرة أخرى من نفس النوع في أجواء محافظة مأرب.

وبهذه العملية تكون القوات المسلحة اليمنية قد نجحت في إسقاط خمس طائرات من هذا النوع خلال معركة الفتحِ الموعود والجهاد المقدس.

إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تطوير قدراتها الدفاعية للتصدي للعدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا واستمراراً في تنفيذ عملياتها العسكرية انتصاراً للشعب الفلسطيني المظلوم حتى رفع الحصار ووقف العدوان عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير

عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً

والنصر لليمن ولكل أحرارِ الأمة

صنعاء 13 ذو القعدة 1445 للهجرة

الموافق للـ 21 مايو 2024م

صادر عن القوات المسلحة اليمنية