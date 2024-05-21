مسؤولون بوزارة الخارجية العمانية يؤدون واجب العزاء بمقر سفارة إيران بمسقط

العالم - ايران

وكان في استقبالهم السفير الايراني المعتمد لدى سلطنة عمان، موسى فرهنك، بالاضافة الى اعضاء البعثة الدبلوماسية الايرانية للسلطنة.

وأعرب المسؤولون العمانيون عن صادق تعازيهم ومواساتهم للسفارة وحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيدين بدور رئيس الجمهورية الراحل ووزير خارجيته في تعزيز أواصر الأخوة وتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين، ومؤكدين على متانة العلاقات الطيبة بين البلدين.

وعبر السفير الايراني في سلطنة عمان عن بالغ الشكر والتقدير لزيارتهم مقر السفارة لتقديم واجب العزاء، متمنيا دوام الرفعة والتقدم لسلطنة عمان وللعلاقات الثنائية بين البلدين المزيد من التقدم والازدهار.

وفي ختام الزيارة دون وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية العمانية الشيخ خليفة بن علي الحارثي عبارات التعزية والمواساة في سجل التعازي بالسفارة باسم وزارة الخارجية، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الرئيس الإيراني الراحل ومرافقيه بالرحمة والمغفرة، وأن ينعم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة بدوام الأمن والرخاء.