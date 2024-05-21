قائد الثورة الإسلامية يصلي على جثمان الشهيد رئيسي ومرافقيه غدا الأربعاء

العالم - ايران

ومن المقرر أن تبدأ المراسم في جامعة طهران عند الساعة 7:30 صباحا.

وأقيمت مراسم تشييع جثامين رئيس الجمهورية ومرافقيه اليوم الثلاثاء في مدينة تبريز وبعد الظهر في مدينة قم، كما ستقام مساء الثلاثاء مراسم توديع جثامين الشهداء في مصلى العاصمة طهران، على أن تنطلق صباح الأربعاء مراسم التشييع من جامعة طهران إلى ساحة آزادي (الحرية) بالعاصمة طهران، وهناك ستقام عصر الاربعاء مراسم بحضور ضيوف ووفود أجنبية في طهران.

كما ستقام صباح الخميس مراسم التشييع في خراسان الجنوبية وفي مساء ذلك اليوم ستقام مراسم دفن جثمان الشهيد ابراهيم رئيسي في حرم الإمام الرضا عليه السلام.

واستشهد الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي، برفقة وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان يوم الأحد، إثر تحطم مروحية كانت تقلهما في منطقة ورزقان في محافظة أذربيجان الشرقية.

وكان على متن هذه المروحية رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، وإمام جمعة تبريز محمد علي آل هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، والعميد سيد مهدي موسوي رئيس وحدة حماية الرئيس، وعنصر من عناصر حرس الثورة الاسلامية من فيلق أنصار المهدي، والطيار ومساعد الطيار ومسؤول فني.