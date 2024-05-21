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شاهد.. تشييع الشهيد رئيسي ومرافقيه في مرقد السيدة معصومة (ع)

الثلاثاء ٢١ مايو ٢٠٢٤ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

شهدت مدينة قم المقدسة في ايران مراسم تشييع الرئيس الايراني الشهيد السيد ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان ومرافقيهما، وذلك في مرقد السيدة فاطمة المعصومة ابنة الامام موسى الكاظم (عليهما السلام).

العالم - ايران

واستشهد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، برفقة وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان يوم الأحد، إثر تحطم مروحية كانت تقلهما في منطقة ورزقان في محافظة أذربيجان الشرقية.

وكان على متن هذه المروحية رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، وإمام جمعة تبريز محمد علي آل هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، والعميد سيد مهدي موسوي رئيس وحدة حماية الرئيس، وعنصر من عناصر حرس الثورة الاسلامية من فيلق أنصار المهدي، والطيار ومساعد الطيار ومسؤول فني، واستشهدوا جميعا في الحادث.

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