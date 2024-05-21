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فيديو خاص: مسؤول ايراني رفيع يقول كلاما جديدا عن ابراهيم رئيسي!!

الثلاثاء ٢١ مايو ٢٠٢٤ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

وصف رضا فاطمي أمين المستشار الاقتصادي للرئيس الايراني الراحل الشهيد رئيسي بانه كان صادقا ومتفانيا في خدمة الشعب، ولم يكن يسعى وراء مصالح شخصية، معتبرا انه كان شفافا وبعيدا عن اي مراوغة ونفاق، ويعمل بكل حزم وصدق.

العالم - خاص بالعالم

واكد فاطمي أمين أن الرئيس الشهيد كان انسانا متواضعا، ولديه علاقات مع جميع طبقات وأطياف الشعب والافراد، كان يزور خطوط الانتاج في المصانع والمناجم ويلتقي بالعمال ويطلع على اوضاعهم عن كثب ويلتقط صورا معهم ويسألهم عن اوضاعهم الشخصية وكانت نظراته شاملة.

واوضح: كان يؤكد ان ايران يجب ان ترفع مستواها الصناعية وبدأت مرحلة جديدة في عهده على هذا الصعيد خاصة مع توقيع اتفاقية شنغهاي واوراسيا مع روسيا وارمينيا ودول اخرى وكذلك مع مجموعة بريكس.

وتابع فاطمي أمين: كان فعالا جدا على الصعيد الدولي واستطاع ان يطور مستوى العلاقات بين ايران وهذه الدول.

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