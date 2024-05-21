شاهد ما قاله مسؤولون سوريون خلال تقديمهم العزاء بالشهيد رئيسي

العالم - خاص بالعالم

وزير الدفاع السوري العماد علي محمود عباس، قدم واجب العزاء بالشهيد رئيسي ورفاقه الشهداء في مقر السفارة الإيرانية بدمشق.

وأكد عباس أن الشهيد كان خسارة للمنطقة ككل وليس لايران فقط، وانه عمل على تقوية العلاقات الاستراتيجية بين طهران ودمشق.

فيما توالت الشخصيات السياسية السورية على السفارة الايرانية لتقديم واجب العزاء وللتاكيد على وحدة الموقف وان الجرح واحد بين البلدين.

وقالت الدكتورة بثينة شعبان المستشارة الرئاسية للشؤون السياسية والإعلامية:"بفقد الرئيس ابراهيم رئيسي وفقد وزير الخارجية السيد أمير عبد اللهيان تفقد ايران وسوريا والمنطقة والعالم زعيمين مخلصين صادقين عملا طيلة حياتهما المهنية من اجل احلال الحق والسلام".





وقال الدكتور محمد عبد الستار السيد وزير الأوقاف:"نقدم العزاء لانفسنا ولا سيما ان الفقذ والمصاب كبير، والالم شديد، ولكننا لا نقول الا ما يرضي الرب" انا لله وانا اليه راجعون"، فهم شهداء العمل، شهداء الوطن، ونحن نعلم بأن الشهادة هي اعلى المراتب".





وتوافدَ العراقيون في العاصمة بغداد ومدينتي البصرة وكربلاء المقدسة جنوبيَ البلاد على السفارة والقنصلية الإيرانية لتقديمِ العزاء في استشهادِ السيد ابراهيم رئيسي ورفاقه، مؤكدين أنّ فَقْدَ هؤلاءِ يُعَدُّ خسارةً للمنطقة وللقضية الفلسطينية.



سفارة ايران في سلطنة عمان، فتحت باب التعازي لمدة ثلاثة ايام، وقدم مسؤولون بوزارة الخارجية العمانية واجب العزاء بالشهيد رئيسي ورفاقه. وعددوا مناقب الشهداء من خلال إسهامهم في ارساء السلام في المنطقة والعالم وخدمة الامة الإسلامية وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.



في اليمن توافد المواطنون على السفارة في صنعاء لتقديم واجب العزاء، وأشاد اليمنيون بمواقف الرئيس الشهيد المشرفة بحق القضايا الإسلامية، ووقوف ايران مع اليمنيين خلال العدوان على البلاد.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...