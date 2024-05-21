حميميم: طائرات التحالف تنتهك المجال الجوي السوري 10 مرات في يوم واحد

العالم - سوريا

وقال بوبوف: "في منطقة التنف، تم تسجيل عشرة خروقات خلال 24 ساعة من قبل طائرتين من طراز إف 15، وزوج من مقاتلات رافال، وزوج من مقاتلات تايفون، وزوجين من طائرات حربية من طراز إيه-10 ثاندربولت".

وأضاف "ارتكب التحالف الدولي في سوريا انتهاكين لبروتوكولات منع الاشتباك الموقعة في 9 ديسمبر 2019، تتعلق بتحليق طائرات مسيرة دون تنسيق مع الجانب الروسي".

وفي وقت سابق دمرت القوات الجوية الروسية ثلاث قواعد للمسلحين ممن غادروا منطقة التنف وتحصنوا في مناطق جبلية وعرة يتعذر الوصول إليها في محافظتي حمص ودير الزور السوريتين.