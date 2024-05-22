الأربعاء ٢٢ مايو ٢٠٢٤
٠٢:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

في اتصال هاتفي مع علي باقري...

وزير خارجية صربيا: ذكرى آية الله رئيسي وامير عبداللهيان ستبقى خالدة في الاذهان

وزير خارجية صربيا: ذكرى آية الله رئيسي وامير عبداللهيان ستبقى خالدة في الاذهان
الأربعاء ٢٢ مايو ٢٠٢٤ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

 قال وزير خارجية صربيا في اتصال هاتفي مع القائم بأعمال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية: ان ذكرى الرئيس الإيراني الراحل الدكتور ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية الراحل الدكتور حسين أمير عبداللهيان سيبقى خالدا في أذهاننا.

العالم - ايران

واشار وزير خارجية صربيا، ماركو يوريتش، مساء الثلاثاء ، خلال مكالمة هاتفية مع القائم بأعمال وزير الخارجية علي باقري، إلى رسالة رئيس بلاده التي وصف فيها رئيس الجمهورية ووزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية الراحلين، بانهما كانا صديقين حقيقيين لصربيا، واعلن عن تضامن صربيا مع حكومة وشعب إيران.

واذ أعرب عن أمله في استمرار وتوسيع العلاقات بين البلدين، قدم مرة أخرى تعازيه العميقة لقائد الثورة الاسلامية وحكومة وشعب إيران.

وقال علي باقري، وزير الخارجية بالوكالة ، في معرض شكره للسلطات الصربية على تعاطفها: "بالإيمان بالله والاعتماد على الشعب الإيراني النبيل، سنتجاوز هذه الأيام الصعبة وسيستمر الشعب الإيراني في مواصلة مسيرته للمضي قدماً على طريق النمو والتطور".

وأكد عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تطوير العلاقات مع صربيا.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

باقري كني یؤکد علی تعزیز العلاقات بین طهران و باکو

باقري كني يؤكد على اهمية الجهود المشتركة من أجل وقف الحرب في غزة