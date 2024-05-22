وزير خارجية صربيا: ذكرى آية الله رئيسي وامير عبداللهيان ستبقى خالدة في الاذهان

العالم - ايران

واشار وزير خارجية صربيا، ماركو يوريتش، مساء الثلاثاء ، خلال مكالمة هاتفية مع القائم بأعمال وزير الخارجية علي باقري، إلى رسالة رئيس بلاده التي وصف فيها رئيس الجمهورية ووزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية الراحلين، بانهما كانا صديقين حقيقيين لصربيا، واعلن عن تضامن صربيا مع حكومة وشعب إيران.

واذ أعرب عن أمله في استمرار وتوسيع العلاقات بين البلدين، قدم مرة أخرى تعازيه العميقة لقائد الثورة الاسلامية وحكومة وشعب إيران.

وقال علي باقري، وزير الخارجية بالوكالة ، في معرض شكره للسلطات الصربية على تعاطفها: "بالإيمان بالله والاعتماد على الشعب الإيراني النبيل، سنتجاوز هذه الأيام الصعبة وسيستمر الشعب الإيراني في مواصلة مسيرته للمضي قدماً على طريق النمو والتطور".

وأكد عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تطوير العلاقات مع صربيا.