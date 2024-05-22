وزير خارجية الجزائر يشيد بدور رئيسي وامير عبداللهيان في تطوير العلاقات بين بلاده وايران

العالم - ايران

وأعرب وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مساء الثلاثاء ، في محادثة هاتفية مع علي باقري، القائم بأعمال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية، عن تعازيه العميقة لحكومة وشعب إيران بمناسبة استشهاد رئيس الجمهورية ووزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما أشاد بدور الشهيد رئيسي والشهيد أمير عبد اللهيان في توسيع العلاقات بين إيران والجزائر.

وأشار وزير الخارجية الجزائري إلى زيارته لطهران العام الماضي وزيارة الرئيس الايراني للجزائر، وأعرب عن أمله بتطوير العلاقات بين البلدين في ظل جهود الطرفين وكذلك بذل الجهود المشتركة للبلدين والدول الإسلامية في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ووقف الجريمة والإبادة الجماعية في غزة، ومواصلة دعم الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة.

واشار وزير الخارجية الايراني بالوكالة، برسالة رئيس الجمهورية ونظيره الجزائري، مؤكدا على الدور الفعال للشهيد الدكتور أمير عبد اللهيان في تطوير العلاقات والتعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الإسلامية في المنطقة، بما في ذلك الجزائر.

كما أشار علي باقري إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها الشهيد آية الله رئيسي إلى الجزائر وأضاف: هذه الرحلة فتحت أبوابا كثيرة في مجال تطوير العلاقات بين البلدين، وهو ما ينبغي تنفيذه.

ونظرا لمركزية فلسطين في عملية المشاورات والتعاون الإقليمي والدولي بين البلدين، أعرب عن تقديره بشكل خاص للجهود التي بذلتها الجزائر خلال عضويتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سعيا إلى إعمال حقوق الشعب الفلسطيني.