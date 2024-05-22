استشهاد 15 ألف طفل بالقطاع والمقاومة تكبد الاحتلال خسائر بجنين

العالم- فلسطين

وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الأربعاء- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن عدد الشهداء من الأطفال تجاوز 15 ألفا منذ بداية الحرب.

ميدانيا، كبّدت المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال المزيد من الخسائر في الأرواح والمعدات، وبثت صورا لعملياتها، في المقابل أعلن رئيس أركان الاحتلال أن الجيش الإسرائيلي مستعد للقيام بمهام محفوفة بالمخاطر لاستعادة جثث الأسرى.

وفي الضفة الغربية، تتواصل العملية العسكرية التي يشارك فيها ألف جندي للاحتلال بجنين ومخيمها وسط اشتباكات مسلحة وانفجارات متواصلة تسمع من أنحاء متفرقة في المخيم.

وقد استشهد خلال العلمية 8 فلسطينيين، بينهم أطفال، وأصيب 21 جراح 3 منهم خطيرة.

فيما يلي ابرز تطورات اليوم الـ229 من العدوان على غزة:

-مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال المتوغلة في جنين

-6 شهداء باستهداف منزل لعائلة أبو زايدة غرب جباليا

-شهداء غزة الأطفال يفوقون نظراءهم الذين قضوا بالحروب خلال 4 سنوات

-جيش الاحتلال: إصابة جندي بجروح خطيرة في غزة

-جونسون يسعى لدعوة نتنياهو لإلقاء كلمة بالكونغرس

-إسبانيا تعلن اليوم موعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية

-قوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات ومدن بالضفة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدة بلدات ومدن بالضفة الغربية:

-اعتقال الأسيرة المحررة حنين مساعيد في بيت لحم

-تعزيزات للجيش الإسرائيلي في جنين

-غارة إسرائيلية على منزل غربي رفح

-بوليتيكو: إدارة بايدن تخشى ألا تنتصر إسرائيل على حماس

موقع بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين:الحكومة الإسرائيلية فشلت في السيطرة على أجزاء من غزة بعد تطهيرها.

-إدارة بايدن تخشى أن تهدر إسرائيل بشكل كارثي فرصتها لتحقيق النصر على حماس.

-قلق أميركي إزاء قدرة حماس على تجنيد آلاف المقاتلين في الحرب.

-شهداء في غارة للاحتلال وسط غزة

-مستشار ترامب يدعو لفرض عقوبات على مسؤولي الجنائية الدولية

-تجدد مظاهرات دعم فلسطين بجامعة جنيف والشرطة تتدخل

-أطباء مغاربة يتضامنون مع نظرائهم بفلسطين

-قوات الاحتلال تحتجز سيارة إسعاف في جنين

-النيابة اليونانية تطلب ترحيل 9 متظاهرين داعمين لفلسطين