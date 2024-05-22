التشييع الشعبي المليوني لجثامين الرئيس الشهيد ورفاقه

العالم - مع الحدث

ماذا يعني كلام قائد الثورة بالرئيس الشهيد ان الشعب الايراني فقد خادماً مخلصاً وفياً في الرئاسة وقبله؟

هل يؤكد مشهد اليوم الوداعي وما سيليه ان الشعب الايراني في كامل العزم لاستكمال نهج الرئيس الشهيد ورفاقه؟

ما دلالات برقيات قادة دول العالم لقائد الثورة للتعزية وتقدير قوی وحركات المقاومة لما قدمه الرئيس الشهيد والوزير الشهيد لخدمة فلسطين وقضيتها؟

هذه الاسئلة کانت أهم محاور لأحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارک في نقاش موضوع هذه الحلقة کل من رئيس الرابطة الدولية للمحللين السياسيين د. محسن صالح والخبير الاستراتيجي د. حسن حسن.