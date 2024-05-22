عملية مركبة للقسام توقع قتلى وجرحى بصفوف جنود الاحتلال

العالم- فلسطين

واوضحت كتائب القسام الیوم الاربعاء في بيان: في عملية مركبة.. تمكن مجاهدو القسام من إيقاع قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود في كمين ليلي بعد استهدافها بعبوة رعدية وإلقاء القنابل اليدوية وفور حضور قوة الإنقاذ قام مجاهدونا بتفجير عبوة "شواط" فيها وأوقعوا أفراد القوتين بين قتيل وجريح قرب مدرسة الزراعة شمال بيت حانون شمال القطاع.

کما اعلنت كتائب القسام ااستهدفها جرافتين عسكريتين من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" وعبوة "شواظ" في حي البرازيل على الحدود الفلسطينية المصرية جنوب شرق مدينة رفح.

وقالت انها استهدفت ايضا ناقلة جند صهيونية بقذيفة "تاندوم" في محيط بوابة صلاح الدين جنوب شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

ودمرت كتائب القسام دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" قرب عمارة بهلول في حي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح.