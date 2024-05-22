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السوداني يصل طهران للمشاركة بمراسم تشييع الرئيس الشهيد ورفاقه

السوداني يصل طهران للمشاركة بمراسم تشييع الرئيس الشهيد ورفاقه
الأربعاء ٢٢ مايو ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والوفد المرافق له إلى طهران صباح اليوم الاربعاء، لتقديم العزاء في استشهاد الرئيس الشهيد ابراهيم رئيسي ورفاقه والمشاركة في مراسم تشييع جثمانهم.

العالم- العراق

ووفقاً لبيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 22 أيار 2024، "السوداني توجّه إلى طهران، على رأس وفد رسمي رفيع يضم رئيس المحكمة الاتحادية وعددًا من الوزراء والمحافظين، لتقديم العزاء في وفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزير الخارجية ورفاقهما".

وبدأ مراسم تشييع جثمان الرئيس الشهيد اية الله ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان ورفاقهما نحو ساحة آزادي غربي العاصمة بعد اقامة صلاة الجنازة على جثمانهم بإمامة قائد الثورة الاسلامية آية الله خامنئي، صباح اليوم الأربعاء في جامعة طهران،

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