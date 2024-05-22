اليمن يعلن تأجيل الاحتفال بعيد الوحدة تضامناً مع إيران

العالم- اليمن

ودعا المشاط، في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ 34 لقيام الوحدة اليمنية 22 مايو، إلى إحياء معاني الوحدة الحقيقية، مثل الإخاء والمحبة والتسامح والتعايش والتعاون والتكامل بين أبناء اليمن، مشددًا على ضرورة عدم تحميل الوحدة مسؤولية الأخطاء والممارسات الظالمة التي حدثت في الماضي.

وأعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن عن تأجيل الاحتفال الرسمي بالعيد الوطني إلى الأحد القادم، مشاطرة للشعب الإيراني مشاعر الأسى جراء فاجعة الرئيس ورفاقه.

وقال إن تأجيل الاحتفال يمليه علينا الواجب تجاه بلد مسلم يجل شعبنا ويقاسم أمة الإسلام ومجاهديها في فلسطين الهموم والآلام.

وجدد المشاط التأكيد على الرغبة الصادقة في صنع السلام وحسن الجوار واستعادة الإخاء مع محيط اليمن ومع الفرقاء في الداخل، ودعا قيادة التحالف إلى إكمال ما بدأته مع صنعاء والانخراط الجاد في توقيع وتنفيذ خارطة الطريق.

ودعا قيادة التحالف إلى البدء الفوري في تهيئة الأجواء الداعمة لبناء الثقة في الجانبين الإنساني والاقتصادي، والمضي قدما في طريق السلام وتصفير الأزمات والصراعات كليا والعمل معا على جعل المنطقة ككل منطقة آمنة ومستقرة ومزدهرة.

كما دعا أمريكا وبريطانيا إلى الوقف الفوري للعدوان على غزة والكف عن عدوانهما على اليمن، مضيفا أن على أمريكا وبريطانيا الإدراك أن العدوان على غزة واليمن يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين ويعرض مصالحهما للخطر.

وحذر رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن من أمريكا و"إسرائيل" وبريطانيا ومساعيهم الهدامة والتدميرية ضد شعوب وبلدان أمتنا، ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى شطب القرارات والعناوين المعيقة للسلام في اليمن، والاضطلاع بدور إيجابي في تعزيز وتشجيع نوايا صنعاء وتوجهاتها الخيرة.