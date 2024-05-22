15 من كبار مسؤولي الدول يصلون طهران لمراسم تأبين الشهيد رئيسي

العالم - ايران

ووصل حتى الآن، أمير قطر والزعيم الوطني لتركمانستان ورئيسي تونس وطاجيكستان ورؤساء وزراء العراق وباكستان وأرمينيا وقطر وأذربيجان ورؤساء برلمانات العراق وروسيا والجزائر وأوزبكستان وكازاخستان ولبنان، إلی طهران لحضور مراسم تأبين الرئيس الشهيد اية الله رئيسي وحسين اميرعبداللهيان ومرافقيهما الشهداء.

وسيشارك 50 وفداً أجنبياً رفيع المستوى في المراسم التي ستقام بعد ظهر اليوم الأربعاء بحضور محمد مخبر الرئيس الايراني بالانابة وعلي باقري كني وزير الخارجية الايراني بالوكالة.

وسيكون من بين المشاركين الأجانب نحو 10 وفود على مستوى القادة، ونحو 20 وفدا على مستوى الوزراء، والباقي على مستويات مختلفة مثل رؤساء البرلمانات والمبعوثين الخاصين وغيرهم.

وانطلقت صباح اليوم مراسم تشييع وتودیع شهداء الخدمة بحضور عدد كبير من أهالي طهران ورؤساء القوات الثلاث وجمع من مسؤولي البلاد مع تلاوة آيات من القرآن الكريم.

كما حضر ممثلون عن المقاومة الإسلامية في فلسطين، ومن بينهم إسماعيل هنية، مراسم توديع جثامين الشهداء.

وتقاطرت حشود جماهيرية غفيرة على جامعة طهران منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الاربعاء للمشاركة في اداء صلاة الجنازة على الجثامين الطاهرة للرئيس الشهيد آية الله ابراهيم رئيسي ورفاقه الشهداء.