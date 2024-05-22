قائد الثورة : فقدنا شخصية بارزة واخا طيبا ومسؤولا كفؤا ومخلصا وجادا

العالم - ايران

وقدم رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، خلال لقاء قائد الثورة الإسلامية ، التعازي نيابة عن العراق حكومة وشعباً باستشهاد الرئيس الإيراني ورفاقه.

وثمّن قائد الثورة الإسلامية، زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى طهران لتقديم تعازيه وقال : لقد فقدنا شخصية بارزة. لقد كان السيد رئيس الجمهورية أخا طيبا للغاية ومسؤولا كفؤا ومخلصا وجادا.

وأضاف : لقد تولى السيد مخبر الان مسؤولية ثقيلة وفقا للدستور، وإن شاء الله سيستمر نفس مسار التعاون والاتفاقيات مع الحكومة العراقية.

وفي هذا اللقاء خاطب السيد السوداني قائد الثورة وقال: جئت للقاء سماحتكم في هذه الظروف الاليمة للتعبير عن حزن وأسى وتعازي حكومة وشعب العراق لحكومة وشعب إيران. وما رأيناه من السيد رئيسي رئيس إيران الشهيد لم يكن سوى الصدق والإخلاص والنقاء والعمل والجهد وخدمة الشعب.

كما أشار رئيس وزراء العراق إلى حضور الملايين في مراسم تشييع الرئيس الإيراني الشهيد وقال: الصور التي شاهدتها على شاشة التلفزيون اليوم كانت بها رسائل واضحة أهمها عمق العلاقة القوية والمتينة بين الشعب والمسؤولين في الجمهورية الإسلامية، رغم كل الضغوط والعقوبات، وهذه الحادثة مؤسفة.

وأكد السيد السوداني: الرسالة الأخرى لوجود الملايين من الناس في مراسم التشييع هي أننا يجب أن نخدم الشعب وهذه الجنازة الرائعة هي نتيجة خدمة الشعب وهذا الدرس يجب أن يكون موضوعنا الرئيسي في العراق.

ووصل رئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي ورفاقه.