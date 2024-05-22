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مساعد الرئيس الايراني الشهيد:

ثلث دول العالم أعلنت الحداد علی استشهاد الرئيس رئيسي + فيديو خاص

الأربعاء ٢٢ مايو ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش

قال أمير حسين قاضي زاده مساعد الرئيس الايراني الشهيد، ان ثلث دول العالم اعلنت الحداد علی استشهاد ابراهيم رئيسي.

العالم - خاص بالعالم

وأكد قاضي زاده في حديث خص به قناة العالم ان استشهاد الرئيس رئيسي، شكل نوعاً من التلاحم بين الفئات المختلفة في البلاد تأثراً لهذا الحادث الاليم وهذا ما انعكس علی دول العالم ايضاً.

وأوضح مساعد الرئيس الشهيد ان برقيات التعازي التي تلقتها ايران من الدول المختلفة، ليس لها نظير حيث تلقينا برقيات تعازي حتی من الاعداء.

وتابع ان ثلث دول العالم اعلنت الحداد العام علی استشهاد الرئيس الايراني ليوم أو يومين أو ثلاثة أيام. اما بعض البلدان، فقد نكست راياتها حداداً علی هذا الحادث.

وأكد رئيس مؤسسة الشهيد، ان هذا الاهتمام ينم عن أهمية شخصية الرئيس الايراني الشهيد لدی دول العالم الاسلامي والمنظمات الدولية كمنظمة بريكس وشانغهاي والامم المتحدة وحتی الولايات المتحدة.

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