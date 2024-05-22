قائد الثورة : سياسة إيران الرامية لتوسيع العلاقات مع أرمينيا ستستمر 

العالم - ايران

وفي هذا اللقاء، وضمن تقديره للتعاطف الذي أبداه رئيس وزراء أرمينيا، أشار آية الله خامنئي الى القواسم المشتركة التاريخية والجغرافية والمصالح المشتركة بين إيران وأرمينيا وقال: إن سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرامية إلى توسيع العلاقات مع أرمينيا ستستمر تحت إشراف السيد مخبر.

وأشار قائد الثورة الإسلامية إلى تأكيد رئيس وزراء أرمينيا على الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات بين البلدين، وأضاف : تأكيدي على توسيع التعاون يظهر الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات، لكن المهم هو أن العلاقات بين إيران وأرمينيا لها معارضون، وعلى هذا الأساس ينبغي حل القضايا ذات الصلة بين البلدين بعناية ودقة.

وقال آية الله الخامنئي: كان رئيسنا الراحل حساسا للغاية تجاه قضايا الحدود المتعلقة بأرمينيا والأحداث المحيطة بهذه القضية، ويجب أن تؤخذ هذه الحساسيات والرعاية بعين الاعتبار، ويجب أن نكون قادرين على تأمين مصالحنا الخاصة.

من جانبه قال السيد نيكول باشينيان رئيس وزراء أرمينيا في هذا اللقاء: لقد صدمنا عندما سمعنا نبأ وفاة رئيس ووزير خارجية إيران ومرافقيه في الحادث الجوي، ولكن كما قلتم، نحن على يقين أنه في ظل توجيهاتكم وقيادتكم لن يكون هناك أي اضطراب في شؤون إيران.