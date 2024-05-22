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قائد الثورة الاسلامية يستقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 

الأربعاء ٢٢ مايو ٢٠٢٤ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

استقبل قائد الثورة الإسلامية اية الله السيد علي خامنئي، قبل ظهر اليوم، إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الذي حضر الى طهران نيابة عن الحكومة الفلسطينية والأمة الفلسطينية، حيث أعرب عن تعازيه للقائد الثورة والشعب االإيراني بخسارة الرئيس ووزير الخارجية ومرافقيه.

العالم - ايران

يتبع ..

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