ما فرق الصلاة التي قرأها قائد الثورة على الشهيد رئيسي مع سائر الشخصيات السياسية؟

العالم - ايران

وخلال الصلاة على جثمان الرئيس الشهيد ورفاقه، تلا قائد الثورة أدعية مختلفة، بعضها كان مشتركا مع الصلاة على جثمان الشهيد اللواء الحاج قاسم سليماني ورفاقه.

وكان قائد الثورة الإسلامية في الدعاء للشهيد الجنرال سليماني وشهداء جبهة المقاومة الأبرار، قد حمد الله لانه عظّم هؤلاء المجاهدين بالمنّ عليهم بالشهادة، داعيا الى هؤلاء الشهداء بعلو الدرجات ، واستخدم عبارات خاصة في صلاته.

لكن قائد الثورة الاسلامية وفي الصلاة التي صلاها على جثامين شهداء الخدمة وشهداء المقاومة، لم يقرأ عبارة "عفوك"، على عكس الصلوات التي قرأها على بعض الشخصيات السياسية، واستخدم بدلا من ذلك عبارة "اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا" ثلاث مرات .