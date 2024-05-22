فيديو خاص: وزير خارجية سابق يقيّم اميرعبداللهيان؟!!

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واضاف متكي: هذه هي قوة الثورة الاسلامية حيث بالرغم من الاحداث الاليمة مازال البلاد والنظام والامن يسير بشكل طبيعي، ومن قبل خبرنا مثل هذه التجارب واخرجنا جثامين رئيس جمهوريتنا ورئيس وزراءه ورئيس السلطة القضائية من تحت انقاض التفجيرات وغيرها من الاحداث ولم تؤثر في سير ثورتنا الى الامام.

وتابع: وكان كلام قائد الثورة وحكمته في التعامل مع هذه الاحداث يدخل السكينة والطمأنينة على قلوب الناس، حيث عض على جراحه، رغم فقدنا الكثير من الشخصيات.

واوضح وزير الخارجية الايراني الاسبق: السيد ابراهيم رئيسي شخصية تولت الامور في السنوات الماضية ولم يكن يعرف التعب، وعرف بجهوده الحثيثة ومعنوياته العالية في تقديم الخدمة للناس، وقد نال أجر ذلك اليوم في طهران وامس في قم وتبريز حيث كرمه الله بهذه الشهادة وهذا التشييع المهيب من قبل الشعب واحياءه لذكرى هذا الشهيد العظيم.

وحول وزير الخارجية الفقيد الشهيد حسين اميرعبد اللهيان قال متكي: كان دبلوماسيا ثوريا، يعمل على اساس الدروس التي تلقاها في الجامعات والمدارس المرتبطة بالسياسة الخارجية الايرانية، وعلى مدى خدمته في الوزارة وقبل ان يتولاها، كان في قسم شؤون المنطقة العربية والاسلامية والافريقية الحساس والمهم في وزارة الخارجية.

واضاف: كان يقف على مهامه بشكل جيد، وممارسته الطويلة في الخارجية الايرانية صنعت منه دبلوماسيا مهنيا، وفي المفاوضات كان يستوعب الطرف الاخر ويلقي وجهة نظره اليه بكل شفافية ووضوح، كما انه كان يتمتع بأخلاق عالية.

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