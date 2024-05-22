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مراسل العالم..

عشائر عربية تقطع ألفي کيلومتر لتشييع جثمان الرئيس رئيسي

الأربعاء ٢٢ مايو ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش

شارکت جموع غفيرة من 31 محافظة في تشييع جثامين الرئيس الشهيد ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان ورفاقهما.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في طهران ان الحشود المليونية المشارکة في تشييع جثامين الشهداء في العاصمة طهران، شملت مواطنين من شتی محافظات البلاد، حيث يمکن القول بأن 31 محافظة شارکت في التشييع.

وأکد مراسل العالم ان عشائر عربية من خوزستان قطعت أکثر من ألفي کيلومتر للمشارکة في تشييع جثامين الشهداء في طهران.

وانطلقت صباح اليوم مراسم تشييع وتودیع شهداء الخدمة بحضور عدد كبير من أهالي طهران ورؤساء القوات الثلاث وجمع من مسؤولي البلاد مع تلاوة آيات من القرآن الكريم.

كما حضر ممثلون عن المقاومة الإسلامية في فلسطين، ومن بينهم إسماعيل هنية، مراسم توديع جثامين الشهداء.

وتقاطرت حشود جماهيرية غفيرة على جامعة طهران منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الاربعاء للمشاركة في اداء صلاة الجنازة على الجثامين الطاهرة للرئيس الشهيد آية الله ابراهيم رئيسي ورفاقه الشهداء.

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