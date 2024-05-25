قائد الثورة: الحادث أثبت أن الشعب لم ينفصل عن الجمهورية الإسلامية

العالم – خاص بالعالم

قائد الثورة لفت إلى أن التشييع المهيب لجثامين الشهداء، أظهر أن الشعب الإيراني حي، مشيرا إلى أن الحادث أثبت للعالم مدى تعلق الشعب الإيراني بالرئيس وبكل من يجسد مبادئ الثورة الاسلامية.

آية الله خامنئي اعتبر أن العمل على خدمة الشعب كان من أبرز صفات الشهداء، مشيرا إلى أن الحديث عن جهود الشهيدين رئيسي وأمير عبد اللهيان والخدمات التي قدماها على الصعيدين الداخلي والخارجي قصة طويلة ومفصلة.



وقال قائد الثورة :"لقد سعى أعداء الشعب الإيراني وأعداء الجمهورية الإسلامية ولسنوات إلى القول أن الشعب انفصل عن الجمهورية الإسلامية وابتعد عنها، لكن هذا الحادث اثبت عكس ذلك تماما، ليس على صعيد الكلام فحسب بل على صعيد العمل أيضا وظهر ذلك أمام أعين شعوب العالم، ولقد رأت شعوب العالم حجم المشاعر التي يكنها الشعب الإيراني للرئيس وللأشخاص الذين يجسدون شعارات الثورة الإسلامية".



من جهة أخرى أقام قائد الثورة الإسلامية مجلسا تأبينيا على روح الشهداء في حسينية الإمام الخميني وقد حضر المجلس عدد من الشخصيات السياسية من خارج البلاد، وكبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الإيرانيين، وذوو الشهداء، وحشد كبير من المواطنين.

وخلال حفل التأبين أشاد المتحدثون بدور الشهيد رئيسي ورفاقه، لاسيما وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، وبمناقبهم الإخلاقية العالية النابعة من التزامهم بالإسلام.

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