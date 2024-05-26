شاهد.. غارات عدوانية إسرائيلية على قرى لبنانية وسقوط ضحايا مدنيين

العالم – خاص بالعالم

في تطورات الميدان في الساعات الاخيرة ،استهدف مقاتلو الحزب موقع المالكية وانتشارا لجنود الاحتلال الاسرائيلي في محيطه محققين إصابات مباشرة.



كما دمرت المقاومة اللبنانية المنظومات الفنية في موقع العباد العسكري الاسرائيلي. من جهتها، اكدت وسائل اعلام اسرائيلية سقوط صواريخ على موقع لجيش الاحتلال قرب شلومي في الجليل الغربي، مشيرة الى تجدد دوي صفارات الانذار في مستوطنات الجليل الغربي.

في المقابل استهدف قصف مدفعي اسرائيلي اطراف الناقورة وزبقين جنوب لبنان، فيما استهدفت مسيرة للاحتلال دراجة نارية في بلدة الناقورة قرب موقع لقوات اليونيفيل.

وتحدثت مصادر اعلامية عن هجوم ناري واسع لحزب الله على موقع جل العلام ردا على غارة الناقورة.



ويواصل حزب الله استهداف مواقع الاحتلال الاسرائيلي شمال الاراضي المحتلة..وتظهر الصور التي نشرها الاعلام الحربي استهداف دبابة ميركافا بصاروخ موجه، كانت تقوم باستهداف قرى لبنانية جنوبية.

وهنا تبدو مستعمرة مرغليوت اثر استهدافها بصواريخ المقاومة اللبنانية، كما قاعدة بيت هيلل التي اندلعت فيها النيران جراء صواريخ المقاومة اللبنانية.



بالمقابل يواصل جيش الاحتلال اعتداءاته على قرى لبنانية عدة مستهدفا منازلها وبناها التحتية بغارات جوية وقصف مدفعي،اوقع شهداء وجرحى.

الغارات الاسرائيلية استهدفت جنوب وشرق مدينة الخيام كما استهدفت ايضا بلدة عيتا الشعب بمنطقة مزارع شبعا المحتلة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...