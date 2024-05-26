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شاهد قيمة الخسائر التي تكبدتها جنين ومخيمها جرّاء الإقتحام الإسرائيلي

الأحد ٢٦ مايو ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

يستبق هذا الرجل اقتحام متوقع لمخيم جنين، يزيل ردام جدار محل الخضار وسط ساحة المخيم، بعد اقتحام لجيش الاحتلال تخلله هدم لجدران المحال التجارية وإعادة تخريب وتجريف ما جرفته آليات الإحتلال في اقتحامات سابقة متتالية، آخرها كان قبل يومين.

العالم خاص بالعالم

رُدامٌ اعتاد على ازالته اهالي المخيم الذين يدركون بأن الهدف من كل هذا، تأليب الحاضنة الشعبية للمقاومين.

تحارب منظومة الاحتلال كل شي في مخيم جنين، نحو عشرة مليون دولار، قيمة الخسائر التي تكبدتها جنين ومخيمها خلال الاقتحام الأخير، تضاف إلى ملايين أخرى كانت قد خسرتها في اقتحامات سابقة.

متنفس الشبان الوحيد في المخيم، حوله جيش الاحتلال لثكنة عسكرية، عاث فيه خراباً يقدر بمئات الآلاف .

مقابلة عبد الجبار الشلبي -مدير المركز الشبابي الاجتماعي في مخيم جنين

يعيش الناس هنا ضمن حالة طوارئ مستمرة، مددها رئيس اركان جيش الاحتلال الاسرائيلي.

ضاعفت الاقتحامات المتكررة صعوبةَ العيش في هذا المخيم، سبعُ منازل هدمت بشكل كامل والعشرات هدمت بشكل جزئي، في محاولة لتهجير الفلسطينيين الذين هُجروا 1948، ولكنهم اصحاب الارض المتجذرين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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