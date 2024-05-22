شاهد.. جدول زمني لإجراء الإنتخابات الرئاسية المبكرة في ايران

العالم – خاص بالعالم

وطبقا لارشادات القائد والتزاما بالمادة المائة والواحدة والثلاثين من الدستور يتولى محمد مخبر النائب الاول للرئيس الايراني الراحل ابراهيم رئيسي، رئاسة السلطة التنفيذية و يتوجب عليه بحسب القوانين النافذة، العمل مع رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية لإجراء انتخابات رئاسية جديدة.

وبناءً على هذه التوجيهات، عقد النائب الأول لرئيسي محمد مخبر، الذي تولى مسؤوليات الرئاسة بالوكالة، اجتماعاً قبل يومين مع رئيس البرلمان اي السلطة التشريعية محمد باقر قاليباف، ورئيس المحكمة العليا السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، في المجمع الرئاسي في العاصمة طهران.



الاجتماع الثلاثي تمخض عنه الاتفاق على إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد في الثامن والعشرين من حزيران/يونيو المقبل، ليتبعها تعيين رئيس جديد في الثامن تموز/يوليو.

لجنة الانتخابات في ايران نشرت الجدول الزمني للدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية حيث سيبدأ تسجيل المرشحين في الفترة ما بين الواحد والعشرين من مايو ايار حتى الثالث من يونيو حزيران.

ومن بعدها سيقوم مجلس صيانة الدستور بدراسة أهلية المرشحين في الفترة ما بين الرابع والعاشر من حزيران/يونيو.



ثمّ في الحادي عشر من حزيران يونيو، ستعلن وزارة الداخلية، عن المرشحين المعتمدين. وبعذ ذلك، ستستمر الحملات الانتخابية حتى السادس والعشرين من الشهر نفسه.



وفي الثامن والعشرين من يونيو حزيران ستجري الانتخابات الرئاسية لكن قد يتغير الجدول الموقت، مع الأخذ في الاعتبار أنّ الموعد النهائي المحدد بـ خمسين يوماً سينتهي في الأسبوع الأول من تموز/يوليو.

بعد ذلك، إذا لم يفز أي مرشح بأغلبية الأصوات في الثامن والعشرين من حزيران/يونيو، فسيتم إجراء جولة إعادة في الخامس من تموز/يوليو، وسيقوم الرئيس المنتخب باداء مهامه لفترة ولاية كاملة مدتها اربع سنوات.

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