أكثر من 50 وفدا إسلاميا وعربيا وأجنبيا قاموا بتأبين الشهيد رئيسي

العالم – خاص بالعالم

اكثر من خمسين وفدًا اسلاميا وعربيا وأجنبيًا رفيع المستوى شارك في مراسم لتأبين الرسمي للشهداء، بحضور القائم بأعمال الرئاسة محمد مخبر بالانابة ووزير الخارجيّة الإيراني بالوكالة علي باقري كني.

ومن بين الوفود عشرة على مستوى القادة، ونحو عشرين وفدًا على مستوى الوزراء، والباقي على مستويات مختلفة مثل رؤساء البرلمانات والمبعوثين الخاصين.



رئيس طاجيكستان امام علي رحمان، قدم تعازيه للقيادة الايرانية واكد على وقوف بلاده الى جانب طهران في هذه اللحظات العصبية.

فيما مثل العراق رئيس وزرائه محمد شياع السوداني، الذي اكد على حزنه الشديد على الشهيد رئيسي، واوضح انه عمل مع الشهيد على تعزيز اواصر المحبة بين البلدين وتقوية العلاقات بينهما.

من جانبه قدم رئيس منطقة كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، تعازيه الحارة للقيادة والشعب في ايران، واكد ان الشهيد رئيسي خسارة للمنطقة ككل وليس لبلاده فقط.



ارمينيا مثلها رئيس وزرائها نيكول باشينيان، حيث عبر عن المه الشديد لفقدان الشهيد رئيسي، خصوصا وانه عمل معه في فترة عصيبة من تاريخ ارمينيا. رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس، مثل بلاده في تقديم العزاء.

واوضح ان الشهيد رئيسي عمل مع الرئيس السوري بشار الاسد على تقوية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، واشار الى ان الفقيد هو خسارة للمنطقة ككل. ومثل تركيا نائب الرئيس و وزير خارجيتها هاكان فيدان، الذي شدد على وقوف انقرة الى جانب طهران في هذه المنحة.



لبنان مثله رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الذي قدم تعازيه الحارة نيابة عن الشعب اللبناني. فيما قدم نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، تعازيه للقيادة والشعب في ايران، واكد ان الشهيد رئيسي خدم محور المقاومة ودعمه اشد انواع الدعم.

وشارك رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بمراسم التأبين واكد ان الشهيد دعم القضية الفلسطينية ووقف معها في اشد الظروف ولم يتخلى عنها لا هو ولا الشهيد حسين امير عبداللهيان.



امير قطر تميم بن حمد ال ثاني شارك في مراسم التأبين واوضح انه عمل مع الشهيد رئيسي في توطيد الامن والاستقرار في المنطقة.

وشارك في المراسم المبعوث الخاص لسلطان عمان، بالاضافة الى ممثلين لدول العالم ابرزهم رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، ورئيس مجلس الشعب للمجلس الوطني الأعلى في تركمانستان قربان قلي بردي محمدوف، ورؤساء وزراء باكستان شهباز شريف، وأذربيجان علي أسدوف، ورؤساء برلمانات أوزبكستان وكازاخستان.

والرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس المجلس الشعبي الجزائري إبراهيم بوغالي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وزير الخارجية الاماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان.

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