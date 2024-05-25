شاهد موعد استئناف مفاوضات الأسرى بحسب مسؤول إسرائيلي

العالم – خاص بالعالم

وأوضحت الوكالة، أن مدير الموساد عاد إلى الاراضي المحتلة بعد اجتماعه مع مدير سي آي إيه وليام بيرنز ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في باريس.

ولفت المسؤول الإسرائيلي إلى أن 'بيرنز اتفق مع مدير الموساد ورئيس وزراء قطر على استئناف محادثات الأسرى مع حركة 'حماس.



موضحا أن 'الجهات الثلاثة ناقشت في باريس صيغة للسماح باستئناف المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى'. وعليه، أفاد المسؤول بأنه 'تقرر استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل وفق مقترحات جديدة بوساطة المصريين والقطريين'.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بان المسؤولين في كيان الاحتلال يؤيدون التوصل لصفقة ويعتبرونها ضرورية الآن

وذكر موقع 'أكسيوس' أن إدارة بايدن تفاجأت بإعلان سلطات الاحتلال الاسرائيلي استئناف المفاوضات بشأن صفقة الأسرى في غزة.

ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وفشل مفاوضات سابقة بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، أفادت هيئة البث الإسرائيلية الجمعة، بأن 'مجلس الحرب أقر تسوية بشأن عدد الأسرى الذين سيطلق سراحهم، لكن هناك نقاط محل خلاف مع حماس'.

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وحكومته ضغوطا من سياسيين إسرائيليين وعائلات الأسرى من أجل التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، إلا أن نتانياهو يصر على مواصلة الحرب الأمر الذي يعرقل المفاوضات حيث تؤكد 'حماس' على ضرورة ضمان وقف إطلاق النار في أي صفقة.

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