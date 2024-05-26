العالم – خاص بالعالم

بينما كانت صواريخ حماس تمر فوق رؤوسهم وتسقط في أحضانهم، لتؤكد وسائل اعلام اسرائيلية سماع أصوات الانفجارات في جميع أنحاء الكيان، بينما دوت صفارات الإنذار في أكثر من عشرين مدينة وبلدة وسط الكيان وتل أبيب الكبرى بها.

وباعتراف جيش الاحتلال فإن أكثر من اثني عشر صاروخا انطلقت من قطاع غزة وبالذات من مسافة لا تتعدى مئات الامتار عن مكان تمركز قواته في رفح، ليسقط العديد منها في مدن هرتسليا وبني براك التابعة لتل ابيب، ما ادى الى اصابة عدد من المستوطنين، والمشاهد القادمة من هناك كانت أبلغ من أي بيان.

مستوطنات غلاف غزة كذلك كانت في مرمى صواريخ المقاومة ونشرت سرايا القدس مشاهد من قصف سديروت وقاعدة 'أوفاكيم' العسكرية برشقات صاروخية

في قطاع غزة لم يكن حال جيش الاحتلال بأحسن من مستوطنيه حيث نشرت القسام مشاهد تظهر حجم الخسائر التي ألحقتها بجنود وآليات الاحتلال، مؤكدة استهدافها خمس دبابات وجرافتين عسكريتين وناقلة جند في مخيم جباليا شمالي القطاع، فضلا عن تفجير دبابة ميركافا في محيط مسجد الأنصار شرق معسكر جباليا، ودبابة اخرى في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع

كذلك اكدت سرايا القدس إيقاعها مجموعة من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح في مخيم جباليا بعد استهداف المنزل الذي كان يتحصون بداخله، مشيرة الى أنها قصفت بالاشتراك مع كتائب القسام تجمعات الجنود في محور التقدم شمال مخيم جباليا بوابل من قذائف الهاون

كذلك أقرت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ جيش الاحتلال قلص قواته في العملية شرقي رفح، مشيرة إلى أن لواء 'غفعاتي' خرج من المدينة.

وبعد عملية المقاومة في جباليا التي قتلت وأسرت فيها مجموعة من جنود الاحتلال وقصفها لتل ابيب والمستوطنات، ادرك المستوطنون جيدا ان بأن ثمانية أشهر من العدوان، ليست أكثر من ثمانية أشهر من الفشل، وأن يد المقاومة هي العليا.

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