ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 35709

العالم - فلسطين

وقالت الوزارة في بيان لها، ان "عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 35.709 شهيداً و79.990 مصابا منذ 7 أكتوبر".

في اليوم الـ 229 من العدوان على قطاع غزة، أوقع القصف الإسرائيلي المكثف على المناطق السكنية عشرات الشهداء في مخيم البريج وجباليا وبيت لاهيا ورفح.

وفي تطورات المعارك، تعرضت قوات الاحتلال في محوري مخيم جباليا وشرق رفح لضربات جديدة من المقاومة الفلسطينية التي أكدت أنها أوقعت جنودا قتلى وجرحى، في المقابل زعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قوات الاحتلال توغلت في عمق مدينة رفح.

وفي الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين إلى 7 والمصابين إلى 15، في الوقت الذي تخوض فيه المقاومة مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال المتوغلة في مخيم جنين.