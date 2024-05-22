بولتيكيو: حماس لم تفقد 30% من قوتها وأنفاقها!

العالم _ فلسطين

وبحسب المجلة، تخشى إدارة بايدن من أن الاحتلال يخسر أفضل فرصة لها للقضاء على سيطرة حركة حماس على غزة، فيما يصف كبار المسؤولين علناً الاستراتيجية البطيخية في غزة بأنها “هزيمة ذاتية”.

تقول تقديرات الاستخبارات الأمريكية إن 65 بالمئة من أنفاق حركة حماس ما زالت سليمة، وكذلك عدد كبير من مقاتليها ما زالوا فاعلين، إلا أنها تعتقد أن اتصالات الحركة الداخلية تضررت كثيرا.

كما أعربت إدارة بايدن عن قلقها بشكل متزايد من قدرة حماس على تجنيد الآلاف خلال الأشهر الأخيرة.

ووسط حصار إسرائيلي خانق على قطاع غزة منذ 18 عاماً، وتصعيد الاحتلال لانتهاكاته بحق المسجد الأقصى، شنت فصائل فلسطينية، بينها “حماس” والجهاد الإسلامي، هجوماً مباغتاً على مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية محاذية للقطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسرت خلاله 239 على الأقل، وفق تقديرات إعلام عبري.

وآنذاك، قالت هذه الفصائل إن هجومها جاء بهدف “إنهاء الحصار الجائر على غزة، وإفشال مخططات الكيان الاسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى”.

وبينما استعاد الاحتلال عشرات من أسراها في غزة عبر صفقة تبادل مع الفصائل تضمنت هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023، تقول “حماس” إن تل أبيب قتلت 71 من أسراها في عمليات قصف جوي عشوائي على القطاع.

وخلف العدوان الهمجي على غزة، المتواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، أكثر من 114 ألفاً بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

ويواصل الاحتلال الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.