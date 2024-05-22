تفاعل دولي وشعبي واسع مع وداع الرئيس الإيراني الشهيد ورفاقه

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تفاعل كبير جدا على مواقع التواصل منذ حادثة تحطم مروحية الرئيس الإيراني. ومع مراسم التشييع تفاعل الناشطون بقوة أيضا.



المخرج والممثل اللبناني :رودني الحداد" نشر هذه الصورة وعلق عليها. لا يعزل مقاوم شريف شهيد واجب أو شهيد شوق أو شهيد مقاتل على طريق الحق.. بل يوارى الثرى شهيدا للحق التعازي الحارة لكل مدافع عن أطفال يقتلون



الناشطة اللبنانية "مايا صباغ" نشرت صورة وزير الخارجية الشهيد حسين أمير عبداللهيان وعلقت. سنفتقدك كثيرا ايها المبتسم جميل الخلق والخلق ... وداعا عبد اللهيان



أما الشاعر اليمني "صقر اللاحجي" فنشر صورة للرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي وكتب. يكفيه انه الوحيد الذي ضربهم حين عبدهم الاخرون وخروا سجدا تحت احذيتهم



بعد الصلاة على جثامين الشهداء، ودع ملايين الإيرانيين رئيسهم ووزير خارجيتهم ورفاقهما. حشود ضخمة نزلت إلى شوارع العاصمة طهران وفي مدن أخرى للمشاركة في وداع الشهداء. والمشاركون لم يكونوا فقط من إيران، بل من دول كثيرة، وأيضا بمشاركة من المنظمات اليهودية المناهضة للصهيونية الإسرائيلية



نستكمل استعراض التعليقات والتفاعل الواسع مع وداع الرئيس الإيراني ورفاقه.



الوزير اللبناني السابق "ناصر قنديل" كتب مودعا الرئيس رئيسي. صباح القدس صباح القدس لك ايها الرئيس شهيدا على طريق القدس، وقد كنت تصل الليل بالنهار خادما للشعب لا يتعب ولا يأبه لحال الطقس، فلست ممن يتحججون بالبرد وحر الصيف، وانت الواقف في خط الجبهة تذود عن الحق بحد السيف، والوقوف على جبهة فلسطين يبدأ من القلب، ويترجم بحب الشعب، والاستعداد لإعلان الحرب، وقد كنت في كل هذا سيد الشهداء، فلم تترك فلسطين قلبك المفعم بروح الفداء، وأنت من طلائع شباب الثورة التي بشرت ب "غدا فلسطين"



"محمد الكحلاني" بدوره علق., يفرح الأمريكي والإسرائيلي والسعودي بإستشهاد الرئيس الإیراني! متوقعين مثلا إنهم عيقدروا يستفردوا بغزة؟ وببقية المسلمين الذين تدعمهم إيران؟ استشهد.



اما الإعلامي والناشط اليمني "مالك المداني" فنشر هذه الصورة وعلق. عزاؤنا للأمة الإسلامية باستشهاد الرئيس ابراهيم رئيسي ووزير خارجيته أمير عبداللهيان ورفاقهم . عظم الله أجورنا واجوركم وجبر الله مصابكم رجال الله في إيران.



الحداد على الرئيس الإيراني ورفاقه وصل إلى الامم المتحدة. المنظمة الأممية نكست أعلامها حدادا على الرئيس الإيراني. وفي مجلس الأمن الدولي، طلب رئيس المجلس الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء. هكذا كان المشهد



كلمة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحق الرئيس الإيراني الشهيد ورفاقه. هذا ما قاله بوتين تعليقا على استشهاد الرئيس رئيسي.



لدينا بعض التعليقات أيضا حول هذا الموضوع. الإعلامي والممثل الأميركي "جاكسون هينكل" نشر هذه الصورة المعبرة وعلق.. في قلوبنا إلى الأبد



"راوي حداد" الناشط الفلسطيني علق. مثله كمثل باقي رؤساء الجمهورية الإسلامية إبراهيم رئيسي نموذج لرئيس أمة قوي شجاع صلب جريئ لا يخشى في الحق لائم مقاوم صلب ند للمستكبرين لا يحني جبينه لطاغية ولا لزعيم ولا لمتغطرس. مناصر لفلسطين قلبا وروحا وجيشا وسلاحا ودعما ومقاتلين



أما الصحافية "لويزي مورغان" فكتبت تعليقا على هذه الصورة. الرئيس الروسي قال إن الرئيس الإيراني رئيسي كان قائدا بارزا.



غزة وفلسطين كانت دائما في وجدان وضمير الرئيس الإيراني الشهيد إبراهيم رئيسي. أطفال غزة حضرت في كلمات رئيسي في المحافل الدولية. وكان من القيادات الدولية القليلة التي أوصلت قضية غزة وفلسطين إلى المحافل الدولية. نستذكر بعض ما قاله الرئيس الإيراني الشهيد عن غزة وفلسطين.



لدينا هنا أيضا بعض تعليقات من الناشطين ونبدأ مع "مصطفى" من مصر الذي كتب. الف رحمة ونور على كل مناصر لفلسطين قولا وفعلا



"البجاني" كتب بدروره. من وقت تأسيسنا ، وللعرب اليد الطولى عنا ، وشو حصدنا منهم غير الهزائم والنكسات وقضم اراضينا والهيمنة ؟ من وقت دخول ايران عا الساحة الاقليمية ، ما عم نشوف إلا انتصارات واستعادة حقوق وتحرير ! كيف في وطنيين ما بيهتموا بالي صار بايران ؟ انتصارها من انتصارنا وازدهارها من ازدهارنا وصمودها من صمودنا ندين لها بتجهيزنا بعدة نصر تموز.



أخيرا مع "جسام" الذي علق. رؤساء إيران رحلوا جميعهم من رئاسة الدولة ومع ذلك لم تضعف إيران ولم تتغير سياستها بل تزداد قوةوتماسك مع كل فترة لأنها دولة مؤسسات ديمقراطية لا يهزها تغير رئيس كما هو في الدول العربية الدكتاتورية.

التفاصيل في الفيديو المرفق..