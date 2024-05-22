مشاركة واسعة لزعماء العالم في مراسم تقديم العزاء باستشهاد رئيس ايران

العالم _ ايران
وشارك رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في تقديم العزاء بالرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي ورفاقه الشهداء في طهران.
هنية
وحضر المتحدث باسم حركة انصارالله اليمنية محمد عبدالسلام في المراسم وتقدم العزاء بالرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي ورفاقه.
انصارالله
كما شارك رئيس الوزراء الباكستاني في تقديم العزاء بالرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي ورفاقه الشهداء.
باكستان
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
العراق
نائب الرئيس التركي ووزير الخارجية
ايران
المبعوث الخاص الاردني
ايران
المبعوث الخاص العماني
ايران
رئيس منطقة كردستان العراق
ايران
الزعيم التركمنستاني
ايران
الرئيس التونسي
ايران
رئيس الوزراء السوري
ايران
رئيس مجلس النواب اللبناني
ايران
أمير قطر
ايران
رئيس هيئة الحشد الشعبي
ايران
نائب الرئيس الصيني
ايران
نائب الامين العام لحزب الله
ايران
وزير الخارجية البيلاروسي
ايران