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حزب الله يستهدف موقعين لجيش الاحتلال في شمال فلسطين المحتلة

حزب الله يستهدف موقعين لجيش الاحتلال في شمال فلسطين المحتلة
الأربعاء ٢٢ مايو ٢٠٢٤ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

استهدفت المقاومة الإسلامية، الأربعاء، موقع ‏الصدح بقذائف المدفعية ومبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة "أفيفيم" ‌‏بالأسلحة المناسبة، محققة إصابات مباشرة.

العالم - لبنان

1- عملية موقع الصدح:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من ‏ظهر يوم الأربعاء 22-5-2024 موقع ‏الصدح بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأربعاء 22-5-2024‏
‏13 ذو القعدة 1445 هـ

2- عملية "أفيفيم":

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‌‏اعتداءات العدو "الإسرائيلي" على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها الاعتداء على ‌‏عمال شركة الكهرباء في بلدة مارون الراس استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‌‏16:00 من بعد ‏ظهر يوم الأربعاء 22-5-2024 مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة "أفيفيم" ‌‏بالأسلحة المناسبة واصابوه إصابة مباشرة.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأربعاء 22-5-2024‏
‏13 ذو القعدة 1445 هـ

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