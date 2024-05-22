حزب الله يستهدف موقعين لجيش الاحتلال في شمال فلسطين المحتلة

العالم - لبنان
1- عملية موقع الصدح:
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من ظهر يوم الأربعاء 22-5-2024 موقع الصدح بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الأربعاء 22-5-2024
13 ذو القعدة 1445 هـ
2- عملية "أفيفيم":
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو "الإسرائيلي" على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها الاعتداء على عمال شركة الكهرباء في بلدة مارون الراس استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:00 من بعد ظهر يوم الأربعاء 22-5-2024 مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة "أفيفيم" بالأسلحة المناسبة واصابوه إصابة مباشرة.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الأربعاء 22-5-2024
13 ذو القعدة 1445 هـ