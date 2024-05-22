فيديو خاص: انطباع برلمانية تونسية عند مشاهدة منزل الشهيد رئيسي!!

العالم - خاص بالعالم

وقالت النائب السابق في البرلمان التونسي مباركة لابراهيمي: منذ ان كانت قوى الامن تبحث عن الطائرة المنكوبة، خرجت الجماهير الايرانية بصورة تلقائية وملأت الشوارع في الليل، ورأينا تلك الحشود في طهران وتبريز والعديد من المدن الايرانية، خرجت بكل لوعة تعبر عن قلقلها، وازدادت تحشدا عندما تم اعلان استشهاد الرئيس الراحل والوفد المرافق له، ما يدل على ان هذا الرئيس محبوب، وله مكانة كبيرة في ضمير الشعب الايراني.

وتابعت لابراهيمي: الصور التي تم بثها اليوم عن منزل الرئيس رئيسي وعائلته البسيط تهز الوجدان ما يدل على انه ابن هذا الشعب ومن الفئات البسيطة، وهو مخلص لشعبه، مشيرة الى ان المحطات التي مر بها والمسؤوليات التي تولاها كان فيها كثير الالتصاق بجماهير شعبه ومعاناتهم، ما جعل الناس تخرج بهذه الصورة المكثفة العفوية في تشييعه.

وتابعت: ذكرنا هذا بجنازة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ولو قارناها بالعديد من الجنائز لوجدنا ان كل جنازة تعبر عن مكانة الفقيد في قلوب أبناء شعبه.

واكدت هذه البرلمانية التونسية السابقة: نحن صحيح اننا بعيدون ولكننا نشعر أننا شاركنا في هذه الجنازة من خلال الشاشات ومن خلال مشاعرنا تجاه هذا البلد العظيم الذي عانى جراء مواقف صعبة، في الدفاع عن فلسطين، في حين ان الدول الاقرب جغرافيا وقوميا من فلسطين نجدها تصطف الى جانب العدو وتأتمر بوامره، ونفذت حصارا بشعا جدا على الشعب الفلسطيني.

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